В Италии при операции по борьбе с "ндрангетой" арестовали десятки мафиози

РИМ, 3 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. Спецподразделения карабинеров провели утром в четверг на севере Италии масштабную операцию по борьбе с организованной преступностью под кодовым названием Barbarossa, в ходе которой были арестованы десятки мафиози, сообщил журналистам представитель командования карабинеров провинции Асти.
Арестованным членам "ндрангеты" предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, торговле оружием и наркотиками, рэкете и других тяжких преступлениях.
Подробности операции по борьбе с "ндрангетой" будут обнародованы на специальной пресс-конференции, которая состоится в казарме карабинеров города Асти в 11.00 (12.00 мск).