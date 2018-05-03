В Италии при операции по борьбе с "ндрангетой" арестовали десятки мафиози

РИМ, 3 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. Спецподразделения карабинеров провели утром в четверг на севере Италии масштабную операцию по борьбе с организованной преступностью под кодовым названием Barbarossa, в ходе которой были арестованы десятки мафиози, сообщил журналистам представитель командования карабинеров провинции Асти.

Операция, в которой были задействованы около 300 правоохранителей, стала результатом двухлетнего расследования, проведенного окружным Управлением по борьбе с мафией Турина. В ходе следствия выяснилось, что в североитальянских провинциях Асти и Кунео был создан своего рода филиал могущественной преступной организации "ндрангета", которая исторически связана с южноитальянской областью Калабрия, но в последние годы распространила свое влияние на многие регионы Италии, в том числе на промышленно развитый север страны.

Арестованным членам "ндрангеты" предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, торговле оружием и наркотиками, рэкете и других тяжких преступлениях.

Подробности операции по борьбе с "ндрангетой" будут обнародованы на специальной пресс-конференции, которая состоится в казарме карабинеров города Асти в 11.00 (12.00 мск).