РФ не вмешивается во внутриполитические дискуссии в Европе, заявил Лавров

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Россия не вмешивается в ведущиеся внутриполитические дискуссии в ЕС и не выражает предпочтение относительно результатов выборов в европейских странах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о "ветре популизма" в последних итальянских выборах.

"Со своей стороны хотел бы лишь отметить, что мы не вмешиваемся в ведущиеся внутриполитические дискуссии, не выражаем предпочтения относительно результатов выборов в различных государствах Евросоюза", — сказал российский министр в интервью итальянскому журналу "Панорама".

Россия искренне желает европейским странам успешно преодолеть имеющиеся проблемы, отметил Лавров.

"Готовы взаимодействовать с любыми политиками, которые проявляют встречный интерес и нацелены на развитие прагматичного диалога с нашей страной", — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Очередные парламентские выборы прошли на Апеннинах 4 марта. По итогам голосования первой партией страны стало Д5З, заручившееся поддержкой почти трети избирателей. Однако лучший результат на выборах показала коалиция правоцентристских сил, образованная партиями "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", которая набрала 37% голосов.

Правившая в последние годы в Италии Демпартия потерпела серьезное поражение, получив лишь 19% голосов, и ее руководство поспешило объявить о переходе демократов в оппозицию. В итоге ни одной из политических сил не удалось получить в парламенте большинство, достаточное для создания нового правительства.