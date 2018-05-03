МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Москва готова к работе со всеми странами ради укрепления международной и региональной безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу "Панорама".

"Готовы к кропотливой работе со всеми в интересах укрепления международной и региональной безопасности и стабильности, продвижения положительной двусторонней повестки дня", — сказал министр.

В ответ на вопрос, кого из лидеров западных стран Россия считает наихудшими партнерами, Лавров отметил, что российская дипломатия не рассматривает происходящее на международной арене в таких категориях.

Он также добавил, что с некоторыми странами вести дела непросто. По его словам, это в особенности касается тех, кто отрицает верховенство международного права и делает выбор в пользу шантажа, угроз и провокаций.

"Международная жизнь – "улица с двусторонним движением". "Игра в одни ворота" с Россией бесперспективна. Надеемся, что это рано или поздно осознают. Прежде всего в США", — отметил министр.