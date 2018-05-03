МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Москве надеются, что партнеры России в Евросоюзе смогут преодолеть "инерцию мышления" и не пойдут на поводу у антироссийского меньшинства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу "Панорама".

"К сожалению, вынуждены констатировать, что внутри Евросоюза активно действует немногочисленная, но крайне агрессивная группа стран-русофобов, всеми силами препятствующая возвращению российско-есовских связей на траекторию поступательного развития и разыгрывающая антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач. Такая линия не способствует оздоровлению ситуации на нашем общем континенте, мешает сопряжению усилий по эффективному решению общих и для России, и для ЕС проблем", — заявил министр.

"Надеемся, что есовские партнеры смогут преодолеть "инерцию мышления", самостоятельно определять свои приоритеты без оглядки на внерегиональных игроков, а также не идти на поводу у упомянутого антироссийского меньшинства", — подчеркнул Лавров.