Опрос показал, сколько южнокорейцев верят в денуклеаризацию КНДР

Отказ КНДР от ядерных и ракетных испытаний (60)

ТОКИО, 3 мая — РИА Новости. Подавляющее большинство жителей Южной Кореи верят в возможность полной денуклеаризации КНДР, показывают опубликованные в четверг данные местного рейтингового агентства RealMeter.

По его данным, 71,4% опрошенных считают возможной полный, необратимый и проверяемый отказ КНДР от ядерного оружия, как и договорились лидеры двух корейских государств на саммите в Пханмунджоме на прошлой неделе.

Не верят в денуклеаризацию 18,2% жителей Южной Кореи. Еще 10,4% не смогли определиться со своим мнением.

Опрос проводился 2 мая, полностью предоставили ответы по опросу около 500 человек.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын 27 апреля договорились прилагать усилия для денуклеаризации на Корейском полуострове.