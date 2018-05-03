Опрос показал, сколько южнокорейцев верят в денуклеаризацию КНДР

ТОКИО, 3 мая — РИА Новости. Подавляющее большинство жителей Южной Кореи верят в возможность полной денуклеаризации КНДР, показывают опубликованные в четверг данные местного рейтингового агентства RealMeter.
Не верят в денуклеаризацию 18,2% жителей Южной Кореи. Еще 10,4% не смогли определиться со своим мнением.
Опрос проводился 2 мая, полностью предоставили ответы по опросу около 500 человек.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын 27 апреля договорились прилагать усилия для денуклеаризации на Корейском полуострове.