ВЕНА, 3 мая — РИА Новости. Памятная акция по случаю четвертой годовщины поджога Дома профсоюзов в Одессе радикальными националистами состоялась в среду в центре Вены.

Активисты общественной гуманитарной организации "Комитет за мир на Украине" при поддержке австрийского антифашистского движения и коммунистической молодежи Австрии собрались на площади перед Собором святого Стефана, чтобы рассказать о кровавых событиях, произошедших 2 мая 2014 года на Украине.

Участники митинга в течение нескольких часов показывали сотням прохожих фотографии трагедии в Одессе, выражали протест против засилья неонацистов на Украине, призывая не допустить произвола радикальных националистов и распространения ненависти на Украине.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 человек пострадали.