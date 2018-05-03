США передали Саудовской Аравии первого при Трампе узника Гуантанамо

ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Министерство обороны США объявило о передаче заключенного из тюрьмы в Гуантанамо властям Саудовской Аравии.
Ранее СМИ сообщали, что ад-Дарби признал себя виновным в причастности к нападению на французский танкер. В обмен на показания его согласились отправить на программу "реабилитации" бывших боевиков в Саудовской Аравии.
В настоящее время в Гуантанамо остаются 40 заключенных.
Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что намерен не только сохранить тюрьму в Гуантанамо, но и увеличить число подозреваемых в терроризме, которых содержат в этой тюрьме без суда. Его предшественник Барак Обама на протяжении обоих президентских сроков пытался закрыть тюрьму, но эти попытки заблокировал конгресс, отказавшись выделять какие-либо средства на закрытие тюрьмы.