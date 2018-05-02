Китайских политиков будут наказывать за ненадлежащий контент в соцсетях

ПЕКИН, 2 мая – РИА Новости. Госслужащие в Китае должны быть внимательны к тому, что они публикуют, чем они делятся и что "лайкают" в популярной соцсети и мессенджере WeChat, так как за активность, которая не отвечает дисциплинарным нормам и противоречит государственной политике, они будут наказаны, пишет издание "Гунжэнь жибао".

Газета отмечает ряд принципов, которые должны соблюдаться госслужащими при использовании популярной в Китае соцсети WeChat. Как и любые пользователи интернета, госслужащие могут делать публикации, ставить "лайки", делиться постами, комментировать, однако они всегда должны придерживаться принципиальной политической позиции.

Интернет-контент, являющийся ложным или же противоречащим официальной политике партии и правительства, не может перепечатываться. Госслужащие должны убедиться в достоверности информации перед тем, как ею делиться у себя на странице.

Помимо прочего, госслужащие не должны ни в каком виде раскрывать государственные тайны и публиковать секретную информацию, пересылать ее в личных сообщениях или в группах, так как может произойти утечка информации.

При этом, по данным газеты, все госслужащие должны публиковать посты, соблюдая политическую дисциплину и избегать публикации безответственных комментариев. Нельзя критиковать официальную политику компартии и правительства, печатать тексты или фотографии, которые могут нанести моральный или физический вред другим людям, подорвать общественный порядок, проводить какие-либо промо-акции, заниматься продажей или распространением товаров или продвижением услуг.

Также нельзя принимать так называемые "красные конверты" или денежные подарки в WeChat, проводить агитацию, обсуждать личную жизнь других людей. Нарушители будут наказаны, отмечает издание.

Схожие статьи в среду появились во многих китайских СМИ, но при этом на официальных правительственных ресурсах Китая таких распоряжений пока опубликовано не было.