Парламент Армении не смог начать работу из-за отсутствия кворума

ЕРЕВАН, 2 мая — РИА Новости. Спикер парламента Армении Ара Баблоян объявил очередное заседание законодательного органа несостоявшимся из-за отсутствия кворума, из 105 депутатов для участия в заседании зарегистрировались только 33 при необходимых для кворума 53 депутатах.

Согласно регламенту парламента, заседание правомочно, если в установленном порядке зарегистрировалось более половины от общего числа (105) депутатов. Если число зарегистрированных депутатов недостаточно для кворума, то регистрация продолжается до обеспечения кворума, но не более четырех часов.

"Уважаемые депутаты, зарегистрировались 33 депутата. В течение четырех часов не зарегистрировано необходимое число парламентариев, следовательно, сегодняшнее заседание объявляется несостоявшимся. Мы встретимся завтра в 10:00 (09:00 мск)", — заявил Баблоян на заседании парламента.

В среду сторонники оппозиционного депутата Никола Пашиняна блокируют по всей республике улицы и мосты. Перед началом заседания депутат от фракции "Царукян" Ваге Энфиаджян заявил, что политсила объявляет бойкот парламентской неделе из-за сложившейся в стране ситуации.

Во вторник Национальное собрание Армении не смогло избрать лидера протестного движения Никола Пашиняна, который был единственным кандидатом, на должность главы правительства. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.