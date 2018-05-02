В посольстве России раскритиковали британскую стратегию нацбезопасности

ЛОНДОН, 2 мая — РИА Новости. В посольстве России в Великобритании считают, что аспекты стратегии страны по нацбезопасности противоречат интересам британцев.
В среду представитель посольства заявил журналистам, что в заявлении Седвилла парламенту, как и в его письме генсеку НАТО, "не содержится ничего кроме, с одной стороны, общеизвестных фактов, а с другой — не поддающихся проверке голословных утверждений со ссылками на спецслужбы", а обвинения в адрес России основаны на одних домыслах.
В период выхода из Евросоюза Британии, убеждены в российском посольстве, "нужны прямо противоположные подходы".
Дипломат в очередной раз указал на то, что российская сторона не располагает информацией о состоянии пострадавших в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль.
"Немногим лучше ситуация вокруг убийства российского гражданина Николая Глушкова. Вновь требуем от правительства Великобритании обеспечить выполнение международных обязательств и общепринятых норм международного общения и срочно предоставить российской стороне и общественности внятные доказательства того, что Сергей и Юлия Скрипали не находятся в положении насильственно удерживаемых лиц", — заявил представитель посольства.
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил РИА Новости, что вещество, которое на Западе называют "Новичок" и которое предположительно применили в Солсбери, состояло на вооружении или в пользовании США, произвести его элементарно.