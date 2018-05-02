В посольстве России раскритиковали британскую стратегию нацбезопасности

ЛОНДОН, 2 мая — РИА Новости. В посольстве России в Великобритании считают, что аспекты стратегии страны по нацбезопасности противоречат интересам британцев.

Накануне советник премьера Великобритании по национальной безопасности Марк Седвилл выступал в парламентском комитете по обороне и назвал британскую реакцию на инцидент в Солсбери примером применения новой "fusion doctrine", так называемой "стратегии слияния".

В среду представитель посольства заявил журналистам, что в заявлении Седвилла парламенту, как и в его письме генсеку НАТО, "не содержится ничего кроме, с одной стороны, общеизвестных фактов, а с другой — не поддающихся проверке голословных утверждений со ссылками на спецслужбы", а обвинения в адрес России основаны на одних домыслах.

"Если в этом суть доктрины "fusion", то убеждены, что такая доктрина противоречит истинным интересам британского народа. Вместо укрепления национальной безопасности она несет риск поспешных, непродуманных решений в ущерб качеству отношений Великобритании с международными партнерами и подрыв авторитета страны. Это касается и существа того "ответа на поведение России", который избрал Лондон: выдворение дипломатов (с неизбежной ответной высылкой сотрудников британских представительств), то есть именно тех людей, работа которых заключается в налаживании отношений", — заявил представитель посольства.

В период выхода из Евросоюза Британии, убеждены в российском посольстве, "нужны прямо противоположные подходы".

Дипломат в очередной раз указал на то, что российская сторона не располагает информацией о состоянии пострадавших в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль.

"Немногим лучше ситуация вокруг убийства российского гражданина Николая Глушкова. Вновь требуем от правительства Великобритании обеспечить выполнение международных обязательств и общепринятых норм международного общения и срочно предоставить российской стороне и общественности внятные доказательства того, что Сергей и Юлия Скрипали не находятся в положении насильственно удерживаемых лиц", — заявил представитель посольства.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил РИА Новости, что вещество, которое на Западе называют "Новичок" и которое предположительно применили в Солсбери, состояло на вооружении или в пользовании США, произвести его элементарно.