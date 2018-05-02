На юге Сербии девять человек пострадали в ДТП с автобусом

БЕЛГРАД, 2 мая – РИА Новости. Пассажирский автобус слетел с трассы утром в среду в южной Сербии, в аварии пострадали девять человек, передает агентство Танюг.

"Вблизи города Куршумлия утром около 4.50 (5.50 мск) автобус слетел с трассы. В результате ДТП пострадали девять человек", — сообщило агентство со ссылкой на местное отделение полиции.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в больницу города Прокупле, где им оказывается медицинская помощь. На месте происшествия полиция выясняет причины аварии.