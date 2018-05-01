Правящая партия не поддержит кандидатуру Пашиняна на пост премьера

Кандидат в премьер-министры Никол Пашинян на внеочередном заседании по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018

Кандидат в премьер-министры Никол Пашинян на внеочередном заседании по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018

ЕРЕВАН, 1 мая — РИА Новости. Правящая Республиканская партия Армении проголосует против кандидатуры оппозиционного депутата Никола Пашиняна на пост премьера страны, заявил на заседании парламента глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.

"Мы проголосуем против кандидатуры Пашиняна, чтобы избежать возможных опасных последствий", — сказал Багдасарян. По его словам, эти последствия возможны при отклонении от сбалансированного курса развития страны.

Спикер парламента Ара Баблоян, в свою очередь, заявил, что выход из политического кризиса должен быть мирным.

"Вместо диалога пытаетесь оказать давление и нанести поражение политическому большинству", — сказал Баблоян.

Сам Пашинян заявил, что таким решением РПА уничтожила сама себя.

Ранее представитель бывшей коалиционной партии "Дашнакцутюн" Агван Варданян также отказался поддержать кандидатуру Пашиняна.

Выборы в Армении

Пашинян с 13 апреля возглавлял акции протеста по всей республике. Их итогом стала отставка 23 апреля главы правительства Сержа Саргсяна. Теперь на эту должность претендует лидер оппозиции.

Для победы Пашинян должен набрать 53 голоса. Его кандидатуру поддерживают три фракции парламента — "Елк", блок "Царукян" и "Дашнакцутюн". Им принадлежат 47 мандатов в 105-местном парламенте. Следовательно, для избрания нужна поддержка еще как минимум шести депутатов правящей Республиканской партии Армении, которой принадлежат 58 мест в Национальном собрании.