Правящая партия не поддержит кандидатуру Пашиняна на пост премьера

ЕРЕВАН, 1 мая — РИА Новости. Правящая Республиканская партия Армении проголосует против кандидатуры оппозиционного депутата Никола Пашиняна на пост премьера страны, заявил на заседании парламента глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.
Спикер парламента Ара Баблоян, в свою очередь, заявил, что выход из политического кризиса должен быть мирным.
"Вместо диалога пытаетесь оказать давление и нанести поражение политическому большинству", — сказал Баблоян.
Сам Пашинян заявил, что таким решением РПА уничтожила сама себя.
Ранее представитель бывшей коалиционной партии "Дашнакцутюн" Агван Варданян также отказался поддержать кандидатуру Пашиняна.
Выборы в Армении
Для победы Пашинян должен набрать 53 голоса. Его кандидатуру поддерживают три фракции парламента — "Елк", блок "Царукян" и "Дашнакцутюн". Им принадлежат 47 мандатов в 105-местном парламенте. Следовательно, для избрания нужна поддержка еще как минимум шести депутатов правящей Республиканской партии Армении, которой принадлежат 58 мест в Национальном собрании.