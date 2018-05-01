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В Париже стартовала первомайская демонстрация

Сюжет:
Празднование Первомая в 2018 году (40)
16:4901.05.2018
(обновлено: 17:34 01.05.2018)
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© REUTERS / Christian HartmannУчастники первомайской демонстрации в Париже. 1 мая 2018Участники первомайской демонстрации в Париже. 1 мая 2018
© REUTERS / Christian Hartmann

ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Традиционное первомайское шествие началось в Париже на площади Бастилии, передает корреспондент РИА Новости.

Участие в нем принимают тысячи людей. Акция проходит при поддержке сразу нескольких крупнейших французских профсоюзов.

Первомайская демонстрация на Красной площади. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Праздник весны и труда

В этом году первомайская демонстрация проходит на фоне протестов студентов и железнодорожников. Студенты выступают против реформы образования, которая вносит серьезные изменения в процесс выпускных экзаменов. В то же время сотрудники железных дорог выступают против реформы своей отрасли, которая предполагает, в частности, введение в железнодорожную отрасль конкуренции, а также устранение в будущем правового статуса железнодорожника, который дает ряд льгот.

Пешая колонна в сопровождении автомобилей, из которых звучит музыка, двигается по бульвару Бастилии в направлении площади Италии. Люди несут флаги и плакаты, на которых написано "Все вместе против Макрона", "Сначала — наши рабочие места, наши зарплаты и пенсии, потом — дивиденды акционерам", "Да здравствует Первомай, день борьбы рабочих всего мира".

У многих в руках — букетики ландышей, которые уже многие десятилетия являются символом Первомая — праздника труда во Франции.

© REUTERS / Christian HartmannУчастники первомайской демонстрации в Париже. 1 мая 2018
© REUTERS / Christian Hartmann
Участники первомайской демонстрации в Париже. 1 мая 2018

На пути следования процессии закрыты многие торговые точки и рестораны, даже те, что должны были работать несмотря на праздничный день. Это сделано для того, чтобы избежать ущерба от погромов — непременного атрибутов многих последних масштабных манифестаций. Погромы устраивает молодежь, лица которой скрыты за масками и капюшонами. Молодые люди, реже девушки, обычно идут в голове колонны, разбивают витрины банков, оставляют надписи на стенах зданий и другим способами провоцируют полицию. В этот раз численность хулиганов измеряется десятками человек.

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Тысячи человек приняли участие в первомайском шествии на Красной площади

Многие участники демонстрации во вторник вспоминают события полувековой давности. Тогда, в мае 1968 года во Франции разразился социальный кризис. Он начался с выступлений студентов, за которыми последовала забастовка профсоюзов. Эти события привели к смене правительства и отставке Шарля де Голля, занимавшего в то время пост главы государства.

Празднование Первомая
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПраздник, который отмечают в России, в США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии в первый день мая, известен сразу под несколькими названиями — День международной солидарности трудящихся, День Весны и Труда, День труда, День весны.
На фото: участники первомайской демонстрации фракции КПРФ в Новосибирске.Участники первомайской демонстрации фракции КПРФ на Красном проспекте в Новосибирске. 1 мая 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Праздник, который отмечают в России, в США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии в первый день мая, известен сразу под несколькими названиями — День международной солидарности трудящихся, День Весны и Труда, День труда, День весны.
На фото: участники первомайской демонстрации фракции КПРФ в Новосибирске.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВозникновение традиции празднования Первомая связано с событиями, произошедшими в Чикаго в ХIХ веке. 1 мая 1886 года в городе начались масштабные митинги и демонстрации рабочих, которые требовали от работодателей введения восьмичасового рабочего дня.
На фото: участники первомайской демонстрации в Киеве.Участники первомайской демонстрации в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Возникновение традиции празднования Первомая связано с событиями, произошедшими в Чикаго в ХIХ веке. 1 мая 1886 года в городе начались масштабные митинги и демонстрации рабочих, которые требовали от работодателей введения восьмичасового рабочего дня.
На фото: участники первомайской демонстрации в Киеве.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкАкция закончилась стычками с полицией. 3 мая на заводе жаток Сайруса Маккормика полицейские открыли огонь по бастующим, погибли, по меньшей мере, двое рабочих. 4 мая на митинге протеста на площади Хэймаркет террорист бросил бомбу в полицейских, которые ответили стрельбой по толпе.
На фото: участники первомайской демонстрации в Симферополе.Участники первомайской демонстрации в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Акция закончилась стычками с полицией. 3 мая на заводе жаток Сайруса Маккормика полицейские открыли огонь по бастующим, погибли, по меньшей мере, двое рабочих. 4 мая на митинге протеста на площади Хэймаркет террорист бросил бомбу в полицейских, которые ответили стрельбой по толпе.
На фото: участники первомайской демонстрации в Симферополе.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкШестьдесят офицеров полиции получили ранения, восемь погибли, точное число погибших рабочих определено не было. Полиция арестовала сотни горожан, семь рабочих-анархистов были приговорены к смертной казни.
На фото: участники первомайской демонстрации несут плакат "Единство, солидарность, труд - гарантия успешного развития" на Красной площади в Москве.Участники первомайской демонстрации несут плакат Единство, солидарность, труд - гарантия успешного развития на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Шестьдесят офицеров полиции получили ранения, восемь погибли, точное число погибших рабочих определено не было. Полиция арестовала сотни горожан, семь рабочих-анархистов были приговорены к смертной казни.
На фото: участники первомайской демонстрации несут плакат "Единство, солидарность, труд - гарантия успешного развития" на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ июле 1889 года Парижский конгресс второго Интернационала по предложению французского делегата Раймона Лавиня в знак солидарности с чикагскими рабочими принял решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих демонстраций.
На фото: участники первомайской демонстрации в Симферополе.Участники первомайской демонстрации в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В июле 1889 года Парижский конгресс второго Интернационала по предложению французского делегата Раймона Лавиня в знак солидарности с чикагскими рабочими принял решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих демонстраций.
На фото: участники первомайской демонстрации в Симферополе.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанк1 мая 1890 года праздник был впервые проведен в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции и Швеции. В Великобритании он прошел 4 мая. Основным лозунгом манифестаций было требование восьмичасового рабочего дня.
На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.Участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 мая 1890 года праздник был впервые проведен в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции и Швеции. В Великобритании он прошел 4 мая. Основным лозунгом манифестаций было требование восьмичасового рабочего дня.
На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ 1891 году по решению Брюссельского конгресса второго Интернационала, секциям Интернационала в каждой стране было предоставлено право самостоятельно устанавливать дату и форму празднования 1 мая.
На фото: участница первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.Участница первомайской демонстрации на Красной площади в Москве. 1 мая 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В 1891 году по решению Брюссельского конгресса второго Интернационала, секциям Интернационала в каждой стране было предоставлено право самостоятельно устанавливать дату и форму празднования 1 мая.
На фото: участница первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк1 мая 1891 года социал-демократическая группа революционера Михаила Бруснева организовала первую праздничную сходку рабочих в Петрограде. Формой празднования Первомая стала маевка — нелегальное революционное собрание рабочих, устраиваемое обычно за городом.
На фото: мэр Москвы Сергей Собянин во время первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.Мэр Москвы Сергей Собянин перед началом первомайской демонстрации на Красной площади в Москве. 1 мая 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 мая 1891 года социал-демократическая группа революционера Михаила Бруснева организовала первую праздничную сходку рабочих в Петрограде. Формой празднования Первомая стала маевка — нелегальное революционное собрание рабочих, устраиваемое обычно за городом.
На фото: мэр Москвы Сергей Собянин во время первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ 1917 году праздник впервые свободно отмечался в революционной России. На улицы вышли трудящиеся с лозунгами большевиков: "Вся власть Советам!", "Долой империалистическую войну!".Участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В 1917 году праздник впервые свободно отмечался в революционной России. На улицы вышли трудящиеся с лозунгами большевиков: "Вся власть Советам!", "Долой империалистическую войну!".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкС 1918 года праздник стал официальным. Он был закреплен в Кодексе законов о труде и получил название День Интернационала.
На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.Участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
С 1918 года праздник стал официальным. Он был закреплен в Кодексе законов о труде и получил название День Интернационала.
На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанк30 июля 1928 года постановлением ВЦИК Совета народных комиссаров РСФСР выходные советских граждан стали длиннее, Дней Интернационала стало два — 1 и 2 мая.
На фото: участницы первомайской демонстрации фракции КПРФ в Екатеринбурге.Участницы первомайской демонстрации фракции КПРФ в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
30 июля 1928 года постановлением ВЦИК Совета народных комиссаров РСФСР выходные советских граждан стали длиннее, Дней Интернационала стало два — 1 и 2 мая.
На фото: участницы первомайской демонстрации фракции КПРФ в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанк1 мая 1956 года впервые был проведен телевизионный репортаж о военном параде и демонстрации трудящихся на Красной площади. С этого времени праздничные мероприятия на Красной площади ежегодно транслировалась центральными телеканалами.Первомайская демонстрация на Красной площади
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 мая 1956 года впервые был проведен телевизионный репортаж о военном параде и демонстрации трудящихся на Красной площади. С этого времени праздничные мероприятия на Красной площади ежегодно транслировалась центральными телеканалами.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ 1970 году Основы законодательства СССР о труде закрепили за праздником новое название: 1 и 2 мая официально стали Днями международной солидарности трудящихся.
На фото: участница первомайской демонстрации в Симферополе.Участница первомайской демонстрации в Симферополе. 1 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В 1970 году Основы законодательства СССР о труде закрепили за праздником новое название: 1 и 2 мая официально стали Днями международной солидарности трудящихся.
На фото: участница первомайской демонстрации в Симферополе.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ 1992 году постановлением Верховного Совета РФ от 30 июня День солидарности трудящихся был переименован в Праздник весны и труда.
На фото: участники первомайской демонстрации в Симферополе.Участники первомайской демонстрации в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В 1992 году постановлением Верховного Совета РФ от 30 июня День солидарности трудящихся был переименован в Праздник весны и труда.
На фото: участники первомайской демонстрации в Симферополе.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ 2001 году принятый 30 декабря Трудовой кодекс РФ сделал 2 мая рабочим днем, Праздником весны и труда остался только один день — 1 мая.
На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.Участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В 2001 году принятый 30 декабря Трудовой кодекс РФ сделал 2 мая рабочим днем, Праздником весны и труда остался только один день — 1 мая.
На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
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