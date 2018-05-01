В Париже стартовала первомайская демонстрация

ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Традиционное первомайское шествие началось в Париже на площади Бастилии, передает корреспондент РИА Новости.

Участие в нем принимают тысячи людей. Акция проходит при поддержке сразу нескольких крупнейших французских профсоюзов.

В этом году первомайская демонстрация проходит на фоне протестов студентов и железнодорожников. Студенты выступают против реформы образования, которая вносит серьезные изменения в процесс выпускных экзаменов. В то же время сотрудники железных дорог выступают против реформы своей отрасли, которая предполагает, в частности, введение в железнодорожную отрасль конкуренции, а также устранение в будущем правового статуса железнодорожника, который дает ряд льгот.

Пешая колонна в сопровождении автомобилей, из которых звучит музыка, двигается по бульвару Бастилии в направлении площади Италии. Люди несут флаги и плакаты, на которых написано "Все вместе против Макрона", "Сначала — наши рабочие места, наши зарплаты и пенсии, потом — дивиденды акционерам", "Да здравствует Первомай, день борьбы рабочих всего мира".

У многих в руках — букетики ландышей, которые уже многие десятилетия являются символом Первомая — праздника труда во Франции.

© REUTERS / Christian Hartmann Участники первомайской демонстрации в Париже. 1 мая 2018 © REUTERS / Christian Hartmann Участники первомайской демонстрации в Париже. 1 мая 2018

На пути следования процессии закрыты многие торговые точки и рестораны, даже те, что должны были работать несмотря на праздничный день. Это сделано для того, чтобы избежать ущерба от погромов — непременного атрибутов многих последних масштабных манифестаций. Погромы устраивает молодежь, лица которой скрыты за масками и капюшонами. Молодые люди, реже девушки, обычно идут в голове колонны, разбивают витрины банков, оставляют надписи на стенах зданий и другим способами провоцируют полицию. В этот раз численность хулиганов измеряется десятками человек.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Тысячи человек приняли участие в первомайском шествии на Красной площади

Многие участники демонстрации во вторник вспоминают события полувековой давности. Тогда, в мае 1968 года во Франции разразился социальный кризис. Он начался с выступлений студентов, за которыми последовала забастовка профсоюзов. Эти события привели к смене правительства и отставке Шарля де Голля, занимавшего в то время пост главы государства.