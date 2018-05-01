В Верхнеторецком двое мирных жителей ранены при обстреле ВСУ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (8)

ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Двое мирных жителей ранены в результате обстрела со стороны украинских силовиков поселка Верхнеторецкое Ясиноватского района в Донбассе, сообщили во вторник РИА Новости в районной администрации.

"В 13.30 в результате обстрела в Верхнеторецком ранение получили двое мирных жителей — муж и жена", — сказал собеседник агентства.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) уточнили, что огонь по населенному пункту велся из гранатометов.

"В настоящее время пострадавшие доставлены в горловскую городскую больницу №2, где им оказана медицинская помощь", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.