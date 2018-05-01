Помпео обсудит с европейскими партнерами ядерную сделку с Ираном

ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео намерен обсудить с европейскими партнерами ядерную сделку с Ираном в свете информации о наличии у Тегерана секретной программы разработки ядерного оружия, говорится в распространенном во вторник заявлении Помпео.

"Мы оцениваем, что означает раскрытие иранских ядерных досье для будущего соглашения о совместном всеобъемлющем плане действий… По мере того, как установленный президентом на 12 мая срок исправления иранской сделки приближается, я буду консультироваться с европейскими союзниками и другими странами о том, как лучше двигаться дальше в свете того, что мы теперь знаем", — процитированы в документе его слова.