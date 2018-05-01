В Грузии два человека погибли из-за употребления наркотиков

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Тбилиси. Архивное фото

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Тбилиси. Архивное фото

ТБИЛИСИ, 1 мая — РИА Новости. Два человека погибли и более 10 пострадали в течение недели от употребления клубного наркотика в Тбилиси, передает телекомпания "Рустави 2".

"На данный момент за жизнь в столичной клинике борются 4 человека. Двадцатидвухлетняя девушка предположительно стала жертвой наркотика. Она вернулась в субботу под утро домой после ночного клуба "Бассиани", через пару часов родители обнаружили ее в постели мертвой. Предполагается, что причина смерти – ванная соль, тот же мефедрон, который девушка употребила в клубе", — сообщает "Рустави 2".

В МВД Грузии подтвердили журналистам смерть молодой девушки, при этом официальная причина пока не называется.

По данным ТВ, данное наркотическое средство называют в клубах "наркотиком нового поколения". Предположительно, по той же причине на днях скончался молодой человек 22 лет. Он умер на пути в клинику.

Телекомпания отмечает, что в течение недели от нового клубного наркотика пострадали более 10 человек.

Тбилисский ночной клуб "Бассиани" — самый большой техно-клуб в столице. Он вошел в топ-20 лучших клубов мира по версии международного портала Hostelworld.