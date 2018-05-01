В Грузии два человека погибли из-за употребления наркотиков

ТБИЛИСИ, 1 мая — РИА Новости. Два человека погибли и более 10 пострадали в течение недели от употребления клубного наркотика в Тбилиси, передает телекомпания "Рустави 2".
В МВД Грузии подтвердили журналистам смерть молодой девушки, при этом официальная причина пока не называется.
По данным ТВ, данное наркотическое средство называют в клубах "наркотиком нового поколения". Предположительно, по той же причине на днях скончался молодой человек 22 лет. Он умер на пути в клинику.
Телекомпания отмечает, что в течение недели от нового клубного наркотика пострадали более 10 человек.
Тбилисский ночной клуб "Бассиани" — самый большой техно-клуб в столице. Он вошел в топ-20 лучших клубов мира по версии международного портала Hostelworld.