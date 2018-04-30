Трамп рассказал, где может встретиться с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре или в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

"Мы изучаем разные страны, включая Сингапур. Мы говорили о возможности демилитаризованной зоны — "дома мира", — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари.

На вопрос, действительно ли состоится саммит, Трамп ответил: "Да, я думаю, что саммит состоится". При этом он повторил, что уйдет с переговоров, если они пойдут не так, как хотелось.

"США никогда не были ближе к тому, чтобы сделать что-то по корейскому полуострову", — добавил Трамп.