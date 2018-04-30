В Европарламенте обсудят доклад об угрозах в адрес журналистов в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Европарламент рассмотрит на этой неделе проект доклада о свободе СМИ в Евросоюзе, в котором выражается обеспокоенность в связи с усилением в ряде стран ЕС давления на журналистов и угроз в их адрес, а также ухудшением условий их деятельности.

Проект доклада был внесен на рассмотрение ЕП независимым депутатом от Италии Барбарой Спинелли от комитета по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам.

В представленном комитетом обзоре документа говорится, что "недавние политические события в различных государствах-членах, где наблюдается рост национализма и популизма, привели к усилению давления на журналистов и угроз в их адрес", а это говорит о том, что "Европейский союз должен обеспечивать, поощрять и защищать свободу и плюрализм СМИ".

В проекте выражается "глубокая обеспокоенность в связи с тем, что в странах-участницах в отношении журналистов и работников СМИ все еще совершаются нарушения, преступления и смертельные нападения, связанные с их деятельностью".

В докладе, который будет рассмотрен на пленарном заседании 2 мая в первом чтении, содержится призыв к государствам ЕС "создать в сотрудничестве с журналистскими организациями независимый и беспристрастный регулирующий орган для мониторинга, документирования и освещения случаев насилия и угроз в отношении журналистов, а также для обеспечения защиты и безопасности журналистов на национальном уровне".

Кроме того, в докладе выражается обеспокоенность в связи с "ухудшением условий работы журналистов и масштабов психологического насилия, свидетелями которого они становятся".

Журналистка и блогер Дафна Каруана Гализия погибла при взрыве машины в мальтийском селении Бидниджа в середине октября. Она заявляла о предполагаемой связи премьера Мальты и его супруги с компанией, фигурирующей в "панамских документах". Сам премьер-министр и его жена отрицают любую связь с офшорной компанией.

В конце февраля в Словакии разразился политический кризис, связанный с убийством журналиста Яна Куциака, который занимался расследованиями о связях политиков с преступным миром.