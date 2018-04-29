Пушков прокомментировал позицию "евротройки" по Ирану

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что позиция Великобритании, Германии и Франции по Ирану ставит под угрозу "ядерную сделку" и это чревато новым кризисом на Среднем Востоке.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявили о готовности участвовать в более широком формате в обсуждении ограничений ядерной программы Ирана.

Под влиянием Трампа "евротройка" уже изменила позицию по Ирану и намерена вместе с США предьявить ему новые требования, прежде всего, по его ракетной программе. Это ставит под угрозу всю "ядерную сделку" с Ираном и чревато новым острым кризисом на Среднем Востоке. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 апреля 2018 г.

"Под влиянием Трампа "евротройка" уже изменила позицию по Ирану и намерена вместе с США предъявить ему новые требования, прежде всего, по его ракетной программе. Это ставит под угрозу всю "ядерную сделку" с Ираном и чревато новым острым кризисом на Среднем Востоке", — написал Пушков в Twitter.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией собирается не позднее 12 мая объявить, остается ли он в атомной сделке, которую в 2015 году заключила с Ираном "шестерка" международных посредников, включая Соединенные Штаты под руководством предыдущего президента Барака Обамы.

Сделка, оформленная в виде Совместного всеобъемлющего плана действий, снимала с Ирана экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на ограничение работ в атомной сфере.