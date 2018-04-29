Пушков прокомментировал позицию "евротройки" по Ирану

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что позиция Великобритании, Германии и Франции по Ирану ставит под угрозу "ядерную сделку" и это чревато новым кризисом на Среднем Востоке.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявили о готовности участвовать в более широком формате в обсуждении ограничений ядерной программы Ирана.
Под влиянием Трампа "евротройка" уже изменила позицию по Ирану и намерена вместе с США предьявить ему новые требования, прежде всего, по его ракетной программе. Это ставит под угрозу всю "ядерную сделку" с Ираном и чревато новым острым кризисом на Среднем Востоке.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 апреля 2018 г.
"Под влиянием Трампа "евротройка" уже изменила позицию по Ирану и намерена вместе с США предъявить ему новые требования, прежде всего, по его ракетной программе. Это ставит под угрозу всю "ядерную сделку" с Ираном и чревато новым острым кризисом на Среднем Востоке", — написал Пушков в Twitter.
Президент США Дональд трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией собирается не позднее 12 мая объявить, остается ли он в атомной сделке, которую в 2015 году заключила с Ираном "шестерка" международных посредников, включая Соединенные Штаты под руководством предыдущего президента Барака Обамы.
Сделка, оформленная в виде Совместного всеобъемлющего плана действий, снимала с Ирана экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на ограничение работ в атомной сфере.