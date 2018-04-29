Власти Лондона предупредили горожан о нашествии ядовитых гусениц

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Власти Лондона предупредили о широком распространении в городе ядовитых гусениц, сообщает Daily Star.

Речь идет о личинках дубового шелкопряда, их тело покрыто волосками, содержащими ядовитые вещества, которые вызывают сыпь на теле, тошноту и приступы астмы.

Как сообщили в Королевском лесном сообществе, на дубах в городских парках уже появились их гнезда. Специальные службы развешивают ловушки.

Жителей британской столицы призвали не только не прикасаться к гусеницам самим, но и беречь от контакта с ними домашних животных.