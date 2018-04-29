Меркель, Макрон и Мэй заявили о готовности обсуждать допсоглашения по Ирану

БЕРЛИН, 29 апр — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявили о готовности участвовать в более широком формате в обсуждении продолжительности ограничений ядерной программы Ирана.

В заявлении сообщается, что телефонный разговор между Меркель и Макроном состоялся в субботу, с Мэй — в воскресенье.

"Трое (лидеров) вновь единогласно выступили за то, чтобы США остались в соглашении по ядерной программе Ирана. В то же время они подтвердили свою готовность выработать в более широком формате со всеми сторонами дополнительные соглашения о продолжительности ядерных ограничений и о других темах, прежде всего о программе баллистических ракет Ирана и его региональной роли", — говорится в заявлении.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.