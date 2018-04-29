Афганские силовики ликвидировали более 450 боевиков за неделю

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Армия, полиция и разведслужбы Афганистана в ходе спецопераций за неделю ликвидировали 466 террористов, сообщает телеканал 1 TV со ссылкой на МВД Афганистана.

Согласно заявлению министерства, за неделю было проведено 105 запланированных операций в 13 провинциях страны, среди уничтоженных боевиков есть крупные полевые командиры. Сообщается также, что службы безопасности также задержали 49 боевиков, 251 получил ранения.

В ходе спецопераций также было захвачено 20 единиц оружия, 90 взрывных устройств и другие боеприпасы.