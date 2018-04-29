В Сербии мужчина с гранатой забаррикадировался в доме

БЕЛГРАД, 29 апр – РИА Новости. Житель города Нови-Пазар на юго-западе Сербии в ночь на воскресенье забаррикадировался в своем доме и угрожал взорвать ручную гранату, оказавшимся в заложниках членам его семьи удалось бежать, полиция ведет переговоры, передает агентство Танюг.

[Blic] DRAMA U NOVOM PAZARU Hitna pomoć ušla u kuću u kojoj se zabarikadirao muškarac (FOTO) https://t.co/YdlpiJODa5 pic.twitter.com/FhMgMMbspE — Yu mreža (@Yumreza) 29 апреля 2018 г.

По данным агентства, около 22.00 (23.00) в полицию Нови-Пазар поступило сообщение о семейном конфликте с рукоприкладством. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Мужчина в возрасте заперся с четырьмя членами семьи в частном доме и угрожал взорвать ручную гранату. Полиция оцепила район и в течение ночи пыталась вести переговоры.

По данным агентства, 15 дней назад мужчину задерживали, полицейские при обыске обнаружили у него большое количество оружия.

На место происшествия утром прибыл усиленный отряд жандармерии.