В Донецке двое пожарных пострадали, спасая детей из горевшей многоэтажки

ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. Двое сотрудников МЧС пострадали при тушении пожара в девятиэтажном доме в Донецке, спасая детей, сообщили в воскресенье в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуация самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"29 апреля на пульт оперативно-диспетчерской службы пожарно-спасательного отряда Донецка поступило сообщение о пожаре в Буденновском районе города. Было установлено, что горение происходит на шестом этаже девятиэтажного дома", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

По данным ведомства, спасатели вывели на свежий воздух шесть человек, в том числе трех детей.

"Спасая детей, пожарные отдавали им свои аппараты со сжатым воздухом, благодаря которым дети остались живы. Сами же сотрудники МЧС, выполняя свой служебный долг, пострадали. Двое из них госпитализированы в лечебное учреждение Донецка с отравлением продуктами горения", — добавили в министерстве.