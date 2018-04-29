Эксперт прокомментировал прогноз норвежской писательницы о распаде России

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Норвежская писательница Эрика Фатланд, предсказавшая России распад через 100 лет, подошла к вопросу однобоко. Такое мнение высказал в интервью RNS профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма.

Как отметил эксперт, Фатланд побывала в соседних с Россией странах, которые, за исключением Китая, "находятся в не самом хорошем положении". По его словам, для понимания сути проблемы писательнице необходимо побывать в России и посмотреть на изменения с момента ее последнего посещения нашей страны.

Сто лет назад, когда произошла революция 1917 года, многие также предсказывали развал России на части, однако этого не произошло, напомнил Сурма. "В этих странах у нее были встречи с оппозиционными кругами. Для объективности надо было поговорить с группами, которые по-другому воспринимают Россию. Конечно, это неправильный взгляд, однобокий, и скорее политизированный", — заключил он.

Эрика Фатланд, которая посетила 14 граничащих с Россией государств, сделала прогноз о будущем страны на ближайшие сто лет, основываясь на своих впечатлениях от путешествия.

Писательница путешествовала в течение 259 дней для того, чтобы описать Россию "снаружи". В ходе своей поездки Фатланд посещала страны, которые, по ее мнению, "подвергались влиянию" Российской империи и Советского Союза в силу своего географического положения. Она пришла к выводу, что все дело в россиянах, которые готовы "использовать любую возможность" для увеличения территории. Кроме того, Фатланд уверена, что страну ждет та же участь, что и "другие империи". В конечном итоге писательница заявила, что Россия "будет расширяться, пока не рухнет".