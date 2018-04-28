"Блок Царукян" поддержит "кандидата от народа" на пост премьера Армении

Сторонники оппозиции во время митинга на площади Республики в Ереване. Архивное фото

Сторонники оппозиции во время митинга на площади Республики в Ереване. Архивное фото

ЕРЕВАН, 28 апр – РИА Новости. Глава второй по величине фракции армянского парламента "Блок Царукян", предприниматель Гагик Царукян заявил в эфире своего телеканала, что поддержит "кандидата от народа" во время выборов премьера 1 мая.

"Мы не выдвинем своего кандидата и поддержим кандидатуру от народа", — заявил Царукян. Отвечая на вопрос журналиста, является ли им лидер протестов Никол Пашинян, Царукян заявил: "Это будет кандидат от народа"

Он добавил также, что возглавляемая им фракция не поддержит представителя правящей Республиканской партии Армении.

Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая. Для избрания главы правительства требуется 53 голоса из 105. У РПА Национальном собрании 58 мандатов, блока "Царукян" — 31, возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход) — 9, бывшей коалиционной партии "Дашнакцутюн" —7.

Акции против избрания экс-президента Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.