Могерини примет участие в заседании "квартета" по Ливии в Каире

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини примет участие во встрече "квартета" по Ливии, которая пройдет в Каире в понедельник, 30 апреля, говорится в заявлении пресс-службы.

Ливийский "квартет" объединяет Лигу арабских государств (ЛАГ), ООН, Африканский союз (АФ) и ЕС. Целью этого формата является поддержка посредничества ООН и усилий региональных игроков по политическому урегулированию в Ливии. Первое заседание "квартета" состоялось в Каире 18 марта 2017 года. Еще одна встреча прошла в Брюсселе 23 мая 2017 года.

"В понедельник ливийский "квартет" обсудит прогресс посреднических усилий ООН, которые предпринимает спецпосланник генсека ООН по Ливии Хассан Саламе, а также проанализирует способы поддержки данных усилий этими ключевыми региональными объединениями", — говорится в заявлении.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.

Двоевластие и обвал в системе безопасности в Ливии после свержения Каддафи привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.