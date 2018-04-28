Латвия сама виновата в безобразном поведении военных НАТО, заявил эксперт

РИГА, 28 апр – РИА Новости. Военный обозреватель Александр Жилин, комментируя инцидент, который произошел в Латвии между военными НАТО и местной полицией, отметил, что, соглашаясь на присутствие подразделений альянса в стране, республика сама предоставила им особые условия пребывания.

Ранее газета The Sunday Times сообщила, что трое британских офицеров, находясь в нетрезвом состоянии, подрались в Риге с сотрудниками полиции.

"Когда США планируют разместить свои военные базы в той или иной стране, они обговаривают с руководителями этих стран статус своих военнослужащих", — сказал Жилин в интервью Sputnik Латвия.

Он пояснил, что статус этих военнослужащих, как правило, очень высокий: это свобода от местных законов, свобода от ответственности по местному законодательству.

"Это совершенно неприкосновенные личности. Гораздо более неприкосновенные, чем сотрудники министерства иностранных дел этих стран", — заключил Жилин.

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