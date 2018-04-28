США выдвигают непомерные требования по ядерной сделке, заявили в Иране

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвигает непомерные требования по иранской ядерной сделке, они неприемлемы для Тегерана, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Турции и РФ в Москве.

"Господин Трамп не выполнял это обязательство, нарушал это обязательство. Сегодня, кроме того, что не хочет вернуться к своим обязательствам, выдвигает непомерные требования, которые не приемлет народ Иран и другие члены СВПД и международного сообщества", — заявил он.

Министр также отверг увязку ситуации на Ближнем Востоке с ядерной сделкой, отметив, что именно политика США в регионе приводит к разрушениям и распространению экстремизма.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.