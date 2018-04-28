СМИ сообщили о гибели саудовского поданного при ракетном обстреле из Йемена

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Один подданный Саудовской Аравии погиб в районе Джизан на юге страны в результате падения обломков одной из ракет, пущенных хуситами из Йемена в субботу, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на представителя гражданской обороны в районе Джизан Яхью Абдаллу аль-Кахтани.
Ранее саудовский новостной портал "Аджиль" сообщил, что силы ПВО Саудовской Аравии в субботу сбили четыре ракеты, которые йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) выпустило по приграничному саудовскому городу Джизану в ответ на массированные удары арабской коалиции по Сане. По информации портала, средства ПВО смогли уничтожить ракеты на подлете к Джизану.
Хуситы усилили ракетные обстрелы саудовской территории после того, как в пятницу ВВС Саудовской Аравии нанесли авиаудары по объектам мятежников в йеменской столице, в частности, по МВД, в результате чего, по данным СМИ, погибли до 40 силовиков хуситов.
Конфликт в Йемене между шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и правительством страны продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.