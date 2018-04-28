СМИ сообщили о гибели саудовского поданного при ракетном обстреле из Йемена

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Один подданный Саудовской Аравии погиб в районе Джизан на юге страны в результате падения обломков одной из ракет, пущенных хуситами из Йемена в субботу, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на представителя гражданской обороны в районе Джизан Яхью Абдаллу аль-Кахтани.

По информации телеканала, также были повреждены некоторые дома и автомобили в этом районе.

Ранее саудовский новостной портал "Аджиль" сообщил, что силы ПВО Саудовской Аравии в субботу сбили четыре ракеты, которые йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) выпустило по приграничному саудовскому городу Джизану в ответ на массированные удары арабской коалиции по Сане. По информации портала, средства ПВО смогли уничтожить ракеты на подлете к Джизану.

Хуситы усилили ракетные обстрелы саудовской территории после того, как в пятницу ВВС Саудовской Аравии нанесли авиаудары по объектам мятежников в йеменской столице, в частности, по МВД, в результате чего, по данным СМИ, погибли до 40 силовиков хуситов.

Сообщалось, что авиаудар был нанесен, когда руководители хуситов собрались для обсуждения организации похорон погибшего 19 апреля бывшего главы Высшего политсовета Салех ас-Самада. По предварительной информации, жертвой авиаудара стал бывший министр внутренних дел в правительстве мятежников Абдель Хаким аль-Хайвани.

Конфликт в Йемене между шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и правительством страны продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.