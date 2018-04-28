Экс-президент Турции не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах

АНКАРА, 28 апр — РИА Новости. Бывший президент Турции Абдуллах Гюль заявил в субботу об отказе от выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах, которые пройдут 24 июня.

"Речи о моем выдвижении нет", — сказал Гюль журналистам.

Он дал понять, что исламской Партии благоденствия, которая поддерживала его выдвижение, не удалось договориться с другими оппозиционными партиями о едином кандидате. Экс-президент также заявил о тяжелой ситуации в Турции и об усилении поляризации в стране. При этом, по его словам, политики "ставят свои личные интересы выше государственных".

Ранее турецкие СМИ утверждали, что Гюль может стать единым кандидатом на президентских выборах от турецкой оппозиции. Гюль являлся предшественником Тайипа Эрдогана на посту президента Турции, он занимал эту должность с 2007 по 2014 годы, в 2002-2003 годах был премьер-министром Турции. Гюль является одним из основателей правящей Партии справедливости и развития, но после ухода с поста президента он дистанцировался от проводимой ею политики и выступал с ее сдержанной критикой. Как заявил в среду глава парламентской фракции основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Озгюр Озель, партия не рассматривает Гюля в качестве своего кандидата на президентских выборах.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы пройдут 24 июня. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления. Парламент Турции позже одобрил соответствующий законопроект. Сам Эрдоган 20 апреля заявил о начале своей избирательной кампании. Высший избирательный совет Турции уже начал подготовку к проведению выборов.