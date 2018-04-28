Пашинян обсудил с Католикосом всех армян ситуацию в стране

Никол Пашинян выступает во время митинга сторонников оппозиции на площади Республики в Ереване

Никол Пашинян выступает во время митинга сторонников оппозиции на площади Республики в Ереване

ЕРЕВАН, 28 апр – РИА Новости. Лидер протестов в Армении Никол Пашинян сообщил, что обсудил в субботу с Католикосом всех армян Гарегином Вторым ситуацию в республике.

"Только что в Эчмиадзине (духовном центре Армянской апостольской церкви) встретился с Католикосом всех армян Гарегином II. Обсудили сложившуюся в стране ситуацию и пути решения проблем", — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.