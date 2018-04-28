Жертвами ударов арабской коалиции в Сане стали почти 40 хуситских силовиков

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Жертвами ударов возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции по месту встречи руководства йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) в Сане стали не менее 38 хуситских силовиков, сообщил саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на свои источники.

Как ранее сообщало саудовское издание "Сабк", истребители в пятницу нанесли не менее десяти авиаударов в столице Йемена по военному лагерю Ан-Наджда вблизи здания МВД, дому правительства и офису политической разведки. Сана находится под контролем мятежников-хуситов с 2015 года.

"Более 38 руководителей силовой сферы в движении хуситов погибли в пятницу при бомбардировке самолетами коалиции здания МВД, захваченного мятежниками, в столице Йемена Сане", — сообщил телеканал.

По данным канала, хуситские руководители проводили в здании встречу, чтобы обсудить организацию похорон убитого ранее при авиаударе коалиции главы политического совета хуситов Салеха ас-Самада.

Канал, как ранее ряд других саудовских СМИ, сообщил, что среди вероятных целей пятничного удара был замглавы МВД хуситского правительства Абдель Хаким аль-Хайвани. Ранее СМИ отмечали, что он значился под 36-м номером в составленном Саудовской Аравией списке подлежащих уничтожению или поимке лидеров йеменских повстанцев.

На этой неделе хуситы сообщили, что 19 апреля в результате авиаудара погиб глава Высшего политсовета Салех ас-Самад. Однако в пятницу принадлежащий мятежникам телеканал "Аль-Масира" сообщил, что удар, в результате которого погиб ас-Самад, нанес американский беспилотник, а не саудовские самолеты, отметив "ограниченные возможности саудовских военных в проведении такого рода операций".

Конфликт в Йемене между шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и правительством страны продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.