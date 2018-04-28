Силовики 17 раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (279)

ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Украинские силовики 17 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в субботу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

В Донбассе с 30 марта вступило в силу новое, "пасхальное" перемирие. Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщали о 35 нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 17 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По данным ведомства, силовики выпустили 77 мин по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.

"Донецкое направление: минометы (калибром) 120 миллиметров – десять мин, 82 миллиметра – 13 мин… Мариупольское направление: минометы 120 миллиметра – 38 мин, 82 миллиметра – 16 мины… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 758 единиц",- сказал представитель ДНР в СЦКК.