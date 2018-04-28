Минюст Армении призвал разрешить политический кризис путем консенсуса

Никол Пашинян выступает во время митинга сторонников оппозиции в Ереване

Никол Пашинян выступает во время митинга сторонников оппозиции в Ереване

ЕРЕВАН, 28 апр – РИА Новости. Исполняющий обязанности министра юстиции Армении Давид Арутюнян заявил, что сложившуюся в стране ситуацию надо решать лишь политическими методами в условиях консенсуса.

"В стране сложилась сложная ситуация, и она должна быть разрешена политическими средствами в условиях консенсуса. Власти делают все для мирного урегулирования проблемы", — сказал Арутюнян журналистам.

По его словам, иное решение чревато опасными последствиями, в частности повторением уличных акций протеста.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.