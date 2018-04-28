Медведева пригласили на юбилей независимости Южной Осетии

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что пригласил российского премьер-министра Дмитрия Медведева посетить республику 26 августа 2018 года в рамках празднования десятой годовщины независимости.

В ноябре прошлого года Бибилов с той же целью пригласил президента РФ Владимира Путина.

"Я пригласил президента России Владимира Путина, а также председателя российского правительства Дмитрия Медведева, который в 2008 году подписал указ о признании суверенитета Южной Осетии", — сказал он в интервью газете "Известия", отвечая на вопрос о том, какие почетные гости ожидаются в республике на годовщину признания ее независимости Москвой.

Бибилов уточнил, что непременно позовет министра обороны России Сергея Шойгу. "Без сомнения, позовем министра обороны России Сергея Шойгу, который в 2008-м руководил МЧС России — ведомством, предотвратившим гуманитарную катастрофу, назревавшую в нашей стране", — добавил он.

Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, входивших в состав Грузии и давно добивавшихся независимости от нее. Это произошло после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала в начале августа того же года. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.