Трамп призвал союзников по НАТО тратить больше 2% своего ВВП на оборону

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что европейские союзники по НАТО будут тратить больше 2% своего ВВП на оборону.

"Мы обсудили потребность в усилении НАТО путем того, что все страны-члены выполняют свои обязательства тратить 2% и, надеюсь, гораздо больше ВВП на оборону. Необходимо, чтобы наши союзники по НАТО увеличили свой финансовый вклад, чтобы каждый платил свою долю честно", — заявил Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.