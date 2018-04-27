Посол РФ вновь опроверг слухи о "вмешательстве России" в выборы в Мексике

МЕХИКО, 27 апр — РИА Новости. Посол России в Мексике Эдуард Малоян вновь опроверг данные о "вмешательстве России" в мексиканские президентские выборы 1 июля.

"В СМИ появляются инсинуации, измышления и фантазии, что Москва будет принимать участие в этих выборах. Зачем? Мы будем иметь дело с тем президентом, тем главой города Мехико, которого изберут ваши граждане", — сказал Малоян на презентациях инвестиционных возможностей Москвы в Мехико.

Он также отметил, что, вне зависимости от того, кто станет президентом Мексики по итогам выборов, сотрудничество двух стран будет продолжаться.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что подтверждающих это фактов нет.