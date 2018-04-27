В НАТО хотят провести встречу с представителями России до июльского саммита

БРЮССЕЛЬ, 27 апр – РИА Новости, Александр Шишло. В НАТО рассчитывают провести заседание Совета Россия-НАТО на уровне послов до саммита Североатлантического альянса, который планируется 11-12 июля в Брюсселе, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

"В НАТО рассчитывают, что заседание Совета Россия-НАТО может состояться до саммита альянса в июле", — сказал собеседник агентства.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне сообщил журналистам, что альянс готовит встречу, но дата ее пока не определена. При этом глава военно-политического блока заявил о важности поддержания диалога между НАТО и РФ: "В ситуации высокой напряженности тем более важно продолжать открыто говорить с Россией". По словам генсека НАТО, напряженность в отношениях НАТО-РФ создает "дело Скрипалей", дестабилизация ситуации на востоке Украины и поддержка Москвой властей Сирии, "но это как раз аргумент не против, а за проведение диалога".