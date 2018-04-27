В ЛНР опровергли обвинения Киева в срыве отвода сил у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 27 апр — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опровергла обвинения украинских силовиков в срыве разведении сил и средств на участке №1 у Станицы Луганской, заявил в пятницу и.о. начальника управления оборонного ведомства республики Михаил Филипоненко.

В среду в сообщении пресс-центра военной операции силовиков в Facebook украинские военные обвинили ополченцев в очередном срыве разведения сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе.

"В ходе состоявшегося 18 апреля 2018 года заседания Контактной группы, представителем Украины была предложена и нами подтверждена очередная дата разведения сил и средств в районе Станицы Луганской – 25 апреля 2018 года", — сообщил Филипоненко. Он уточнил, что 24 апреля на участке разведения украинские силовики умышлено нарушили режим прекращения огня.

"Данные обстоятельства зафиксированы наблюдателями СММ ОБСЕ. Однако украинская сторона обвинила Народную милицию ЛНР в сфальсифицированных обстрелах Станицы Луганской, тем самым сорвав достигнутые договоренности", — подчеркнул представитель оборонного ведомства. По его словам, подобная схема срыва регулярно используется Киевом для умышленного затягивания политического урегулирования конфликта.

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