Генсек ООН приветствовал итоги встречи лидеров Северной и Южной Кореи

ООН, 27 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует итоги встречи лидеров Северной и Южной Кореи и ожидает, что следующим шагом станет скорое проведение саммита США-КНДР. Об этом сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

В ООН назвали встречу президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына "поистине исторической".

"Генеральный секретарь приветствует мужество и уверенное руководство, которые привели к одобрению важных решений и действий, отмеченных в пханмунджомской декларации. Он рассчитывает, что основываясь на результатах первой встречи стороны будут быстро выполнять все согласованные действия по укреплению межкорейского доверия и примирения, диалогу и прогрессу в мирной и достоверной денуклеаризации Корейского полуострова. Он ожидает, что эти наработки получат развитие на саммите США и КНДР. Он рассчитывает, что такая встреча состоится в ближайшее время", — говорится в заявлении представителя главы всемирной организации.

В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.