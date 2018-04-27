В НАТО призвали Иран и Россию поддержать мирный процесс в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 27 апр – РИА Новости. НАТО призывает Иран и РФ внести вклад в региональную стабильность, поддержав инициированный властями Афганистана мирный процесс, говорится в одобренном в пятницу заявлении глав МИД стран альянса.
"Мы поддерживаем призыв президента Гани к региональным игрокам более тесно сотрудничать в борьбе с терроризмом и поддерживать усилия афганского правительства по достижению мира и примирения. В этой связи мы также призываем Иран и Россию внести свой вклад в региональную стабильность, поддержав руководимый самим Афганистаном мирный процесс", — говорится в обнародованном в пятницу заявлении.
В нем также отмечается, что НАТО будет продолжать оказывать поддержку, которую запросило афганское правительство, чтобы способствовать обеспечению его собственной безопасности.
В пятницу министры провели встречи, посвященные РФ, ситуации на Ближнем Востоке, а также сотрудничеству с ЕС. Заключительная пленарное заседание в рамках встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе посвящено вопросам расширения альянса.
*Террористическая организация, запрещена в РФ