В НАТО призвали Иран и Россию поддержать мирный процесс в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 27 апр – РИА Новости. НАТО призывает Иран и РФ внести вклад в региональную стабильность, поддержав инициированный властями Афганистана мирный процесс, говорится в одобренном в пятницу заявлении глав МИД стран альянса.

Президент Афганистана Ашраф Гани ранее предложил радикальному движению "Талибан"* вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Президент подчеркнул, что выборы являются ключевым элементом в проведении реформ в стране.

"Мы поддерживаем призыв президента Гани к региональным игрокам более тесно сотрудничать в борьбе с терроризмом и поддерживать усилия афганского правительства по достижению мира и примирения. В этой связи мы также призываем Иран и Россию внести свой вклад в региональную стабильность, поддержав руководимый самим Афганистаном мирный процесс", — говорится в обнародованном в пятницу заявлении.

В нем также отмечается, что НАТО будет продолжать оказывать поддержку, которую запросило афганское правительство, чтобы способствовать обеспечению его собственной безопасности.

"НАТО также поддерживает решимость афганского правительства ликвидировать угрозу терроризма во всех его формах, в том числе со стороны связанных с ИГ* структур в Афганистане", — говорится в заявлении министров.

В пятницу министры провели встречи, посвященные РФ, ситуации на Ближнем Востоке, а также сотрудничеству с ЕС. Заключительная пленарное заседание в рамках встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе посвящено вопросам расширения альянса.

*Террористическая организация, запрещена в РФ