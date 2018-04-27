Столтенберг заявил об открытости НАТО для новых членов

БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Двери НАТО остаются открытыми для новых членов, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг.
По словам генсека, "каждая страна имеет суверенное право выбирать собственный путь к обеспечению своей безопасности и процветания".
"Это основополагающее право, которое необходимо уважать. И любое решение о приеме нового члена принимается 29 союзниками. Ни одна другая страна не имеет права голоса в отношении стремлений к членству или процесса присоединения", — отметил Столтенберг.