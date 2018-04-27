КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Печерский районный суд Киева обязал Нацполицию Украины возбудить уголовное дело против лидера запрещенной в РФ украинской националистической организации "Братство" Дмитрия Корчинского за слова о необходимости "уничтожения" Виктора Медведчука — представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа", сообщила пресс-служба движения.

Ранее Корчинский в интервью одному из украинских телеканалов заявил, что считает Медведчука "умным и сильным человеком" и именно поэтому считает "ошибкой украинских спецслужб и власти", то что "он не был арестован сразу" после начала конфликта в Донбассе. Корчинский также заявил, что, "к сожалению, Медведчук в данный момент защищает интересы России" и "вне сомнений должен был быть уничтожен сразу".

"Печерский районный суд Киева своим решением обязал уполномоченных лиц Нацполиции внести в единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного правонарушения и начать досудебное расследование в отношении главы всеукраинской политической партии "Братство" Дмитрия Корчинского, который открыто призывал к физическому уничтожению лидера общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктора Медведчука", — говорится в сообщении пресс-службы общественного движения в пятницу.

В "Украинском выборе" считают, что заявление Корчинского "следует расценивать как подстрекательство к подготовке особо тяжкого преступления — умышленного убийства".

После реформы уголовно-процессуального законодательства в 2012 году на Украине изменена процедура регистрации заявлений о совершении преступлений. Если ранее прежде, чем возбудить уголовное дело, следовало провести доследственную проверку, то после реформы все заявление подлежат регистрации в едином реестре досудебных расследований, после чего идет проверка изложенных в них фактов.