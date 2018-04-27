Совфед предложил признать победу над нацизмом в ВОВ всемирным наследием

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Совет Федерации обращается к парламентам и международным организациям с предложением признать победу над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом — всемирным мемориалом, заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Совет Федерации предложил уже ряду парламентов обратиться совместно к Организации объединенных наций, ЮНЕСКО, другим авторитетным международным организациям с инициативой о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества", — заявила Матвиенко на встрече с Совета законодателей РФ с президентом Владимиром Путиным.

Спикер также выступила с инициативой признания памятников борцам с нацизмом всемирным мемориалом.

"А памятники борцам с нацизмом во всех странах признать всемирным мемориалом Второй мировой войны. Это слало бы надежной преградой попыткам переписывания, фальсификации истории в целом двадцатого века и Великой Отечественной войны", — добавила она.