Сторонники оппозиции во время митинга на площади Республики в Ереване. 25 апреля 2018

Сторонники оппозиции во время митинга на площади Республики в Ереване. 25 апреля 2018

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российская сторона рассчитывает, что кто бы ни был избран руководителем Армении, он будет содействовать развитию отношений Москвы и Еревана, заявил зампред Совета Федерации Ильяс Умаханов.

"Кто бы ни был избран руководителем страны, он будет содействовать укреплению двусторонней повестки дня. И я очень надеюсь, что мудрый армянский народ примет правильное решение 1 мая",- сказал Умаханов журналистам.

Первого мая парламент Армении обсудит вопрос о выборах нового премьера страны после отставки 23 апреля главы кабмина Сержа Саргсяна. Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян требует избрать себя премьером, заявляя, что в противном случае его сторонники проведут массовые акции протеста в Ереване и по всей республике.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.