НАТО приветствует прогресс на межкорейском саммите

БРЮССЕЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал итоги межкорейского саммита.

"Самое важное сегодня приветствовать сам факт встречи, но предстоит еще много сделать для урегулирования кризиса. Важен первый шаг", — сказал он журналистам в Брюсселе, где проходит встреча глав МИД 29 стран НАТО.

В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. По итогам межкорейского саммита была принята совместная декларация.

В совместной декларации лидеров Севера и Юга сказано, что КНДР и Южная Корея будут прилагать усилия для поддержки международных усилий по денуклеаризации полуострова, что обе стороны договорились о поэтапном сокращении вооружений для установления доверия и снижения военной напряженности, а также подтвердили, что будут соблюдать договоренности о ненападении и неприменении вооруженных сил друг против друга.

Кроме этого, в декларации сказано, что КНДР и Южная Корея договорились об усилиях по проведению трехсторонних переговоров с США, а также четырехсторонних переговоров с США и Китаем о замене нынешнего режима перемирия на Корейском полуострове договором о мире.