Президент Армении обсудил с европейскими послами ситуацию в стране

ЕРЕВАН, 27 апр – РИА Новости. Президент Армении Армен Сарксян обсудил в пятницу ситуацию в стране, вызванную массовыми протестами, с послами Польши, Чехии, Греции, Болгарии, Швейцарии и временным поверенным в делах Румынии, сообщила его пресс-служба.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями вокруг ситуации в Армении. Европейские послы выразили надежду, что все вопросы будут урегулированы в рамках конституции и отметили важную роль в этом процессе президента страны", — говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.

Саркисян заявил, что Армения намерена развивать и углублять отношения с ЕС. Он также представил планируемые в 2018 году в Армении мероприятия к 100-летию Первой Республики, 2800-летию Еревана, а также саммиту международной организации франкофонии.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.