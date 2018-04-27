МИД оценил саммит КНДР и Южной Кореи как важный шаг к примирению

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи. 27 апреля 2018

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи. 27 апреля 2018

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Москва оценивает встречу лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина как значимый шаг к нацпримирению и установлению прочных взаимосвязей, сообщило министерство иностранных дел России.

"Приветствуем успешное проведение 27 апреля встречи лидеров двух корейских государств в Пханмунчжоме. Рассматриваем ее в качестве значимого шага Сеула и Пхеньяна к национальному примирению и установлению прочных взаимосвязей, имеющих самостоятельную ценность", — говорится в сообщении.