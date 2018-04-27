Трамп назвал встречу лидеров КНДР и Южной Кореи исторической

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал встречу северокорейского лидера Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина исторической.

"После яростного года запуска ракет и ядерных испытаний теперь происходит историческая встреча между (лидерами — ред.) Северной и Южной Корей. Происходят хорошие вещи, но только время покажет", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

После межкорейского саммита может быть организована встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Трамп заявил, что рассматриваются три-четыре варианта дат и пять вариантов места его встречи с лидером КНДР.